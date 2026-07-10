На Москву обрушится 30-градусная жара

МЧС: В столице 10 июля ожидается 30-градусная жара

В столице в пятницу, 10 июля, прогнозируется сильная жара с температурой воздуха до плюс 30 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Жара ожидается в столице с 15 до 17 часов. Возможны случаи перегрева, снижения внимания и работоспособности, а также рост числа ДТП и техногенных аварий, в том числе на потенциально опасных объектах. Кроме того, ожидается увеличение нагрузки на электросети, что может привести к авариям и пожарам.

МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды, быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе не пользоваться открытым огнем.

Жара в столице должна смениться дождем и грозой вечером в пятницу, 10 июля. Порывы ветра при грозе будут достигать 12-15 метров в секунду. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, непогода в основном затронет западную часть столичного региона.