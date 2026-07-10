Родителям дали советы по контролю за использованием ребенком гаджетов

Панфилова: Ребенку нужно переключаться между разными активностями

Чем меньше ребенок, тем больше ему нужно переключаться между разными активностями — это касается и использования гаджетов даже для простого просмотра мультфильмов, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

«Родителям надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы даже после просмотра одного мультика. Потому что разрядка у психики идет через периферию — руки-ноги», — пояснила она.

Что касается подростков, то Панфилова порекомендовала чаще интересоваться интересами и желаниями ребенка, а также поменьше давить. В случае только лишь навязывания у ребенка будет очень много сопротивления. «Поэтому нужно начинать интересоваться у подростка, чего ему хочется — чем раньше, тем лучше», — напомнила психолог.

Ранее семейный психолог Светлана Глагола предупредила, что «зависание» в гаджетах грозит задержкой развития у детей. Она объяснила, что подростки подолгу сидят с телефоном в руках в неподвижной позе, что приводит к нарушению осанки, ухудшению зрения и даже к ожирению. При этом, продолжила она, велик риск психических нарушений.