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Забота о себе
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16:08, 10 июля 2026Забота о себе

Родителям дали советы по контролю за использованием ребенком гаджетов

Панфилова: Ребенку нужно переключаться между разными активностями
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Gulias / Shutterstock / Fotodom

Чем меньше ребенок, тем больше ему нужно переключаться между разными активностями — это касается и использования гаджетов даже для простого просмотра мультфильмов, рассказала НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

«Родителям надо отслеживать, чтобы ребенок делал перерывы даже после просмотра одного мультика. Потому что разрядка у психики идет через периферию — руки-ноги», — пояснила она.

Что касается подростков, то Панфилова порекомендовала чаще интересоваться интересами и желаниями ребенка, а также поменьше давить. В случае только лишь навязывания у ребенка будет очень много сопротивления. «Поэтому нужно начинать интересоваться у подростка, чего ему хочется — чем раньше, тем лучше», — напомнила психолог.

Ранее семейный психолог Светлана Глагола предупредила, что «зависание» в гаджетах грозит задержкой развития у детей. Она объяснила, что подростки подолгу сидят с телефоном в руках в неподвижной позе, что приводит к нарушению осанки, ухудшению зрения и даже к ожирению. При этом, продолжила она, велик риск психических нарушений.

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