Психолог предупредила о тяжелых последствиях пребывания детей в гаджетах

Психолог Глагола: Зависание в гаджетах грозит задержкой развития у детей

Дети любят проводить много времени в телефоне или компьютере не для пользы, а ради развлечения, что с большой долей вероятности может привести к серьезным нарушениям развития, рассказала семейный психолог Светлана Глагола. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметила, что гаджеты опасны для детей прежде всего гиподинамией. Она объяснила, что подростки подолгу сидят с телефоном в руках в неподвижной позе, что приводит к нарушению осанки, ухудшению зрения и даже к ожирению. При этом, продолжила она, велик риск психических нарушений.

«Из-за долгого сидения в телефоне когнитивные способности детей не развиваются вовсе, а их восприятие имеет направленный характер, то есть преобладает внимание на ярких картинках и вспышках. Кроме того, из-за высокой восприимчивости нервной системы у подростков чаще происходят перепады настроения и беспричинные вспышки агрессии. Все это может привести к задержкам в развитии», — рассказала Глагола.

Психолог напомнила о рекомендациях ВОЗ, согласно которым детям можно давать в руки гаджеты начиная с двух лет. При этом, указала эксперт, на практике мамы и папы разрешают пользоваться телефонами уже с полугода. Еще одной проблемой Глагола назвала привычку самих родителей смотреть в телефон, что сразу же перенимают их дети.

Основная проблема гаджетов у маленьких детей заключается не в том, что они его требуют, а в том, что современные родители не знают, что делать с детьми Светлана Глагола психолог

«Папы и мамы не хотят проводить время совместно с детьми и сами дают им телефон, чтобы они им не мешали. При этом ребенок с большим удовольствием будет играть с папой в футбол, чем сидеть в телефоне, но где вы сейчас видели, чтобы родители играли с детьми? Точно так же с мультиками: сказка перед сном для ребенка гораздо полезнее, но современные мамы проводят вечера в телефоне», — сказала психолог.

Собеседница «Ленты.ру» напомнила родителям, что в основе проблемы лежит установившийся режим и сформированные привычки ребенка. Она посоветовала вместе с запретом предлагать взамен что-то интересное. Чтобы не допустить зависимость ребенка от гаджета нужно еще в раннем возрасте придумать для него интересные совместные виды деятельности, занятия, которые нравятся, вписывается в его режим и образ жизни, заключила эксперт.

