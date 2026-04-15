Психолог назвала причины роста тревожных расстройств у подростков

Психолог Таранова: Пандемия и политические события сказались на психике детей

Современные подростки все чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, потому что на их период взросления выпало множество стрессовых событий. Об этом в беседе с НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.

«Сейчас в целом время более стрессовое, чем в 2015 году. Прежде всего на современных подростках сказалась пандемия — это изоляция, меньше социального взаимодействия. В то время, когда дети могли бы развиваться в привычном темпе, они выпадали из жизни», — объяснила психолог.

По мнению эксперта, этот факт очень сильно сказался на речи подростков, так как для детей очень важно видеть артикуляцию другого человека. Кроме того, добавила Таранова, значительное влияние на психику подростков оказывают и политические события, в частности, начало специальной военной операции (СВО).

«Поскольку дети знают, что наша страна в этом участвует, невольно появляется ощущение собственной причастности к этому. И они знают, что родителей, знакомых могут либо призвать, либо они могут добровольно пойти служить, а это риск жизни», — пояснила специалист.

Наряду с этим влияние на психику детей оказывают закрытие границ, уход из России привычных брендов, компьютерных игр. То есть привычный образ жизни детей практически полностью меняется. «Происходит очень много событий, которые не дают базовое ощущение безопасности и тормозят эмоционально-психологическое развитие. ЕГЭ, кстати, тоже очень стрессовый фактор для детей», — заключила психолог.

