Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 7 апреля 2026

Названы главные признаки послеродовой депрессии

Психолог Рихтере: Послеродовая депрессия сначала похожа на накопленную усталость
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Семейный психолог Карина Рихтере назвала главные признаки послеродовой депрессии, которые часто игнорируют. Их специалистка перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Рихтере, послеродовая депрессия не возникает внезапно в виде острого состояния. «Сначала она похожа накопленную усталость, но со временем начинает больше напоминать внутреннее истощение. Даже после отдыха женщина не чувствует себя восстановившейся. После полноценного сна или прогулки она возвращается к тому же состоянию», — предупредила психолог.

Также при послеродовой депрессии женщинам нужно прикладывать значительные усилия даже для того, чтобы выполнить простые действия. Например, чтобы принять душ, приготовить чай или просто встать с дивана, необходимо собраться с силами и мотивировать себя.

Еще один тревожный признак — утрата способности радоваться, добавила Рихтере. Если на протяжении нескольких недель женщина не испытывает радости от общения с ребенком, не находит моментов, чтобы любоваться им, не ощущает приливов любви, это может свидетельствовать о развитии послеродовой депрессии.

Другими симптомам послеродовой депрессии могут быть утрата интереса к прежним увлечениям, ощущение внутренней пустоты, чувство вины, постоянное фоновое ощущение собственной несостоятельности в новой роли, нарушения сна и аппетита, причем не только обусловленные режимом ребенка, снижение когнитивных способностей и мысли об исчезновении.

Ранее стало известно, что депрессия, гипертония и диабет предшествуют развитию болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные электронных медицинских карт миллионов пациентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok