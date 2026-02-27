Реклама

13:47, 27 февраля 2026Наука и техника

Выявлены часто предшествующие болезни Альцгеймера заболевания

AR&T: Депрессия, гипертония и диабет предшествуют развитию болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Депрессия, нарушения сна, гипертония и сахарный диабет второго типа могут возникать задолго до постановки диагноза болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные электронных медицинских карт миллионов пациентов. Работа опубликована в Alzheimer’s Research & Therapy (AR&T).

Авторы изучили обезличенные данные двух независимых баз США, охватывающих в общей сложности 153 миллиона человек. В основной выборке сравнили более 43 тысяч пациентов с болезнью Альцгеймера и свыше 419 тысяч человек без этого диагноза. Ученые проанализировали медицинскую историю за 10 лет до выявления деменции и выявили состояния, которые чаще встречались у людей перед развитием заболевания.

Всего исследователи обнаружили сотни медицинских фенотипов, статистически чаще встречавшихся у будущих пациентов с болезнью Альцгеймера. Наиболее выраженные различия касались психических и неврологических расстройств — в частности депрессии и нарушений сна. Также чаще фиксировались заболевания системы кровообращения, включая церебральный атеросклероз, и метаболические нарушения, такие как диабет второго типа.

Дополнительный анализ данных биобанков показал, что часть выявленных состояний связана с генетическим риском болезни Альцгеймера. При этом авторы подчеркивают, что обнаруженные связи не доказывают прямую причинно-следственную зависимость. По их мнению, раннее выявление и контроль таких состояний могут стать важным направлением профилактики и снижения риска деменции.

Ранее стало известно, что соединение алоэ вера обладает защитным эффектом при болезни Альцгеймера.

