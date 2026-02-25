Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:26, 25 февраля 2026Наука и техника

Привычное растение оказалось союзником в борьбе с болезнью Альцгеймера

CPA: Соединение алоэ вера обладает защитным эффектом при болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Denis Moskvinov / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что одно из самых известных комнатных растений — алоэ вера — может содержать соединение с потенциальным защитным эффектом при болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Current Pharmaceutical Analysis (CPA), показало, что растительный компонент бета-ситостерол способен взаимодействовать с ключевыми ферментами, связанными с развитием деменции.

Речь идет о ферментах ацетилхолинэстеразе и бутирилхолинэстеразе, которые разрушают ацетилхолин — важный нейромедиатор памяти и обучения. Снижение его уровня считается одним из механизмов ухудшения когнитивных функций при болезни Альцгеймера. Компьютерное моделирование показало, что бета-ситостерол может эффективно связываться с этими ферментами, потенциально замедляя распад ацетилхолина.

Материалы по теме:
Исследования «Оземпика», вакцины от рака и инопланетные объекты. Какими были главные научные достижения 2025 года?
Исследования «Оземпика», вакцины от рака и инопланетные объекты.Какими были главные научные достижения 2025 года?
4 января 2026
Польза и вред алоэ вера для здоровья: применение в народной медицине и противопоказания
Польза и вред алоэ вера для здоровья:применение в народной медицине и противопоказания
21 апреля 2025

Кроме того, анализ фармакологических свойств показал, что соединение обладает благоприятными характеристиками с точки зрения стабильности и безопасности. Однако исследование проводилось исключительно с использованием компьютерных моделей, поэтому говорить о клиническом эффекте пока рано.

Авторы подчеркивают, что природные соединения могут стать перспективным направлением в разработке новых подходов к терапии болезни Альцгеймера, но для подтверждения их эффективности необходимы лабораторные и клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что уровень белка p-tau217 в плазме помогает предсказать болезнь Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже у Зеленского нет такого запрета». Комик Сабуров дал первый концерт после депортации из России. О чем он шутил?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Отдохнувшая на Бали россиянка описала поведение мужчин из России фразой «стыдно смотреть»

    В России призвали строить дешевое жилье

    Соратник Ельцина рассказал об «огромном и тяжелом труде» Чубайса

    Врач назвала ошибки при промывании носа

    Привычное растение оказалось союзником в борьбе с болезнью Альцгеймера

    Москвичам назвали время прихода настоящей весны

    Россиянам раскрыли связь кофе и рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok