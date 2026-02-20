Реклама

Наука и техника
04:30, 20 февраля 2026Наука и техника

Открыт способ предсказать болезнь Альцгеймера задолго до первых симптомов

NM: Уровень белка p-tau217 в плазме помогает предсказать болезнь Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: simona pilolla 2 / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали модель, которая позволяет по анализу крови оценить, когда у человека могут появиться симптомы болезни Альцгеймера. Работа опубликована в журнале Nature Medicine (NM).

Метод основан на измерении уровня белка p-tau217 в плазме крови. Этот белок отражает накопление в мозге амилоида и тау — двух ключевых патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследователи сравнили данные более 600 пожилых добровольцев и выяснили, что по уровню p-tau217 можно спрогнозировать начало симптомов с точностью примерно до трех-четырех лет.

Оказалось, что чем раньше в крови повышается p-tau217, тем позже обычно появляются клинические проявления. Например, если повышенный уровень белка выявлялся в 60 лет, симптомы могли развиться примерно через 20 лет. Если же изменения фиксировались в 80 лет, признаки болезни возникали в среднем через 11 лет. Это может говорить о том, что в более молодом возрасте мозг лучше компенсирует патологические процессы.

Авторы подчеркивают, что пока такой тест в основном нужен для научных исследований и клинических испытаний новых препаратов. Однако в будущем он может помочь врачам заранее определять людей из группы риска и планировать профилактические меры или лечение до появления выраженных когнитивных нарушений.

Ранее ученые выяснили, что воздействие загрязненного воздуха повышает риск болезни Альцгеймера.

