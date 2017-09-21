Москалькова раскрыла причины смерти пяти жителей Чечни из списка «Новой газеты»

Три человека из списка лиц, которые, по данным «Новой газеты», подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, погибли в Чечне в ходе боестолкновений в декабре прошлого года. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает в четверг, 21 сентября, РИА Новости.

«Мы проверили, имеется заключение судебно-медицинской экспертизы, они умерли в больнице», — заверила омбудсмен. Она также сообщила, что еще двое скончались от естественных причин.

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Всего в списке Москальковой значится 31 человек. Трое из них живы: с двумя уполномоченной по правам человека удалось встретиться в Грозном, третий проживает в Москве.

По фактам исчезновения остальных людей из списка в мае и июне возбуждены уголовные дела — то есть до опубликования в СМИ списка погибших и пропавших, отметила омбудсмен. Часть фигурантов, по ее данным, арестована.

Москалькова подчеркнула, что намерена «до конца выяснять судьбу каждого человека».

В апреле «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов опроверг эту информацию. В июле газета сообщила, что передало следователям список с именами двадцати с лишним жителей Чечни геев, которых, по информации издания, убили в январе.