Москалькова сообщила о найденных СК двоих якобы преследуемых в Чечне якобы геях

Следственный комитет смог установить личности двух человек из Чечни, которых якобы притесняли в республике из-за гомосексуализма. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает в четверг, 20 июля, «Российская газета».

По словам омбудсмена, она получила ответы от СК и МВД по двум спискам с фамилиями, которые ранее предоставили журналисты. «Следственный комитет сообщил, что двоих из этих списков им удалось установить и допросить. Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют», — рассказала она.

Москалькова также сообщила, что остальных значащихся в списках якобы преследуемых в Чечне найти трудно, поскольку известны лишь их фамилии и инициалы. «Правоохранители попросили продлить срок проведения оперативно-разыскных действий, в том числе состоялся разговор с прокуратурой Северо-Кавказского округа», — добавила уполномоченный.

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19 июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что распространением не соответствующей действительности информации о притеснении геев в республике занимаются правозащитные организации, которые хотят заработать на этом денег.

В материале, опубликованном «Новой газетой» 9 июля, излагаются сведения о проверках по факту январских расстрелов и преследовании членов ЛГБТ-сообщества в Чечне. Впервые издание сообщило о них в начале апреля. Газета пишет, что передала следователям список из двадцати с лишнем имен чеченцев, якобы задержанных с конца декабря 2016 года и убитых в январе.

Правоохранительные органы и руководство республики последовательно опровергает все данные, изложенные в материалах СМИ. В Кремле заявляли, что оснований сомневаться в этом у них нет.

Ранее Москалькова сообщала, что получила от правоохранительных органов отрицательные ответы на запросы о преследовании геев в Чечне. Несмотря на это, она обещала отправить сотрудников своего аппарата в северокавказский регион, а также не исключила, что посетит его сама.