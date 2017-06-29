Канал «Царьград» вызвался оплатить всем геям России билет в один конец в США

Видео: Телеканал Царьград / Facebook

Телеканал «Царьград» опубликовал в Facebook видеообращение к подписчикам, в котором вызвался оплатить билет в один конец всем российским геям, которые хотят уехать в США.

«Недавно в Калифорнии, кстати, самом либеральном американском штате, предложили облегчить получение гринкарт российским извращенцам. Мол, их у нас тут обижают, а там балуйся как хочешь и с кем хочешь — раздолье. Коллектив телеканала "Царьград" эту инициативу поддерживает. Более того, мы готовы оплатить билет в один конец тем, кто на полном серьезе намерен эмигрировать и может предоставить медицинскую справку, подтверждающую мужеложство или иные формы извращений», — заявил ведущий канала Андрей Афанасьев.

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Видео сопровождается сообщением «Счастливого пути, содомиты!».

На своей странице в Facebook он уточнил, что, несмотря на шутливый формат ролика, канал вполне серьезно готов оплатить билеты. По его словам, таким образом «Царьград» решил «загладить свою вину перед меньшинствами», в агрессии по отношению к которым их обвиняют.

«Царьград» придерживается консервативных и православных позиций. Он был запущен в январе 2016 года на средства предпринимателя и мецената Константина Малофеева.

В апреле в СМИ появилась информация о массовых задержаниях геев в Чечне. Власти республики это опровергали, в региональном МВД заявили, что подобных жалоб от представителей ЛГБТ-сообществ не поступало. В то же время правозащитники из «Российской ЛГБТ-сети» сообщали о вывозе десятков геев из Чечни в другие регионы.