Суд счел митингом попытку передать генпрокурору подписи в защиту геев в Чечне

Тверской суд Москвы счел незаконным митингом попытку передать в Генпрокуратуру коробки с двумя миллионами подписей под требованием расследовать притеснения геев в Чечне. Об этом рассказали агентству «Интерфакс» в «Открытой России».

Активистку организации Валентину Дехтяренко оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение правил проведения митингов и демонстраций участником мероприятия»).

Опрошенные в суде полицейские рассказали, что Дехтяренко и ее соратники «мешали проходу граждан и привлекали внимание».

В свою очередь, адвокат активистов Анри Цискаришвили заявил, что задержанные никого не оповещали об акции, не раздавали листовок, не выкрикивали лозунгов и не брали с собой плакаты. По этой причине их действия нельзя рассматривать как митинг или другое публичное мероприятие.

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29 мая состоялись судебные заседания по административным делам двоих других задержанных — Никиты Сафронова и Александры Алексеевой. Они также получили штраф в размере 10 тысяч рублей. Попытка передать подписи в защиту чеченских геев в Генпрокуратуру была предпринята ими 11 мая.

С начала апреля «Новая газета» публикует материалы о том, что в Чеченской Республике преследуют подозреваемых в гомосексуальности мужчин: задержано около сотни человек, трое — убиты. Газета передала следователям список из более чем 20 человек, подвергнутых незаконным преследованиям.

Позднее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что следователям удалось установить и допросить двоих из этого списка. «Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют», — отметила она.

26 мая опубликован доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) со штаб-квартирой в США. В документе утверждается, что весной силовые органы в Чечне устраивали облавы на геев. Таких мужчин там незаконно задерживали и пытали.

Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов опроверг эту информацию, подчеркнув, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Однако 18 мая правозащитники из Российской ЛГБТ-сети сообщили, что вывезли из этой кавказской республики в другие регионы 42 геев.

В Кремле заявили, что правоохранительные органы Чечни опровергли информацию о преследовании мужчин гомосексуальной ориентации.