Москалькова рассказала о розыске пропавших без вести в Чечне

По 18 обращениям, связанным с исчезновением людей в Чечне, возбуждены уголовные дела. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Сообщение опубликовано в среду, 20 сентября, на сайте омбудсмена.

По словам Москальковой, всего родственники пропавших написали 31 заявление. Есть информация, что два человека из числа поданных в розыск умерли естественной смертью. Омбудсмен настаивает на том, что по каждому факту непонятного исчезновения человека должно быть возбуждено уголовное дело. «Я просила вчера настойчиво, особенно Следственное управление по СКФО,

(...) проводить расследование», — сказала она.

Как отмечается в сообщении, один из сотрудников аппарата Москальковой останется в регионе для проверки всех материалов и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях. Уполномоченный добавила, что намерена встретиться с двумя жителями Чечни, которые ранее упоминались в публикациях СМИ как убитые.

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В апреле «Новая газета» опубликовала материал о преследовании в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Правоохранительные органы и власти республики эту информацию опровергли.

Москалькова заявила, что получила отрицательные ответы на запросы по этой теме, однако намерена перепроверить факты и посетить регион или направить туда своих представителей. Позднее стало известно, что личности двух человек из числа якобы притесняемых установлены, они «живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют».