Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю

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Пятеро бывших сотрудников полиции арестованы в Москве по обвинению в хищении янтаря на два миллиона рублей и взяточничестве. Об этом в четверг, 15 марта, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По версии следствия, в июле 2016 года обвиняемые получили информацию о наличии у гендиректора одной из столичных фирм необработанного дорогостоящего янтаря. Через месяц в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий они прибыли в офис компании и пригрозили руководителю привлечением к уголовной ответственности.

Визитеры напугали гендиректора ответственностью за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192 УК РФ), после чего открыто похитили у него янтарь-сырец стоимостью два миллиона рублей и более 700 тысяч рублей наличными.

«Кроме того, сотрудники полиции потребовали у гендиректора взятку в размере 1,5 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший в этот же день передал им деньги», — отметила Иванова.

В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный организованной группой в особо крупном размере») и части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Бывшие полицейские заключены под стражу.

4 июля 2017 года стало известно, что полицейские столкнулись с фактом незаконной продажи золотых украшений с янтарем и необработанного поделочного камня в одном из музеев, находящихся на территории Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

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