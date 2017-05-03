Под Житомиром задержаны черные копатели янтаря на экскаваторах

В Житомирской области Украины были задержа«ны черные копатели» янтаря на экскаваторах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

«Около 7 утра (2 мая, время совпадает с мск — прим. «Ленты.ру») на окраине села Бараши полицейские заметили два экскаватора, водители которых разрывали ковшами грунт. Как выяснилось, таким оригинальным способом мужчины пытались незаконно добывать янтарь», — отмечается в пресс-релизе.

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Сотрудники полиции задержали граждан и вместе с машинами доставили в отделение органов внутренних дел. Им инкриминируется часть 2 статьи 240 («Нарушение правил охраны или использования недр») Уголовного кодекса Украины.

В начале апреля в Ровненской области произошел конфликт между более чем двумя сотнями жителей села Бильская Воля и полицейскими, которые попытались пресечь нелегальную добычу янтаря в местном лесу. Старатели разобрали деревянный мостик, чтобы помешать сотрудникам правоохранительных органов пройти к месту промысла, и потребовали от них разрешения на раскопки янтаря.

В марте копатели янтаря в районе города Клесов Ровненской области разрушили железнодорожную колею.