Добытчики янтаря размыли 300 метров железной дороги на западе Украины

Копатели янтаря в районе города Клесов Ровненской области разрушили железнодорожную колею. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает пресс-служба компании «Укрзализныца».

«В результате действий злоумышленников повреждено 300 метров подъездного пути к Клесовскому карьеру. На месте инцидента находится более 100 посторонних лиц и работает 10 мотопомп. Полотно пути промыто водяными насосами через каждые 15-20 метров», — говорится в публикации.

Отмечается, что местные жители начали копать янтарь вдоль железной дороги 1 марта. На место прибыли сотрудники полиции, но им воспрепятствовала вооруженная группа из почти 400 человек.

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В сентябре 2016-го около города поселка Клесов на полицейских напали около 200 неизвестных. По поступившему сигналу стражи порядка прибыли на место незаконной добычи янтаря, где их атаковали вооруженные палками и битами мужчины в масках.

В июле прошлого года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что копатели янтаря в Ровненской области сбили два беспилотника Национальной гвардии. В конце марта в том же регионе в столкновении с черными копателями янтаря пострадали 10 полицейских.

По разным оценкам, на северо-западе Украины нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря в год. Объем теневого рынка — 200-300 миллионов долларов.