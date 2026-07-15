Обнародованы подробности подготовки теракта на нефтяном предприятии в России

Под Тюменью ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт на нефтяном предприятии в Югре

Под Тюменью ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт на одном из нефтяных предприятий в Нягани Ханты-Мансийском автоном округе (ХМАО)-Югре. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина действовал по указанию куратора из спецслужб Украины. Его задержали у тайника, откуда он изъял заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ).

Кроме того, правоохранители обнаружили мобильные телефоны с перепиской фигуранта и куратора, который дал ему указания по изъятию из тайника средств поражения и совершению подрыва.

Ранее сообщалось, что в тайнике для фигранта было подготовлено СВУ из взрывчатки иностранного производства массой 1,5 килограмма, электродетонатора и таймера-замедлителя.