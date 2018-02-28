ФСБ показала видео захвата подпольных оружейников

Сотрудники ФСБ задержали членов калужской банды, причастной к незаконной продаже оружия. Видео операции в среду, 28 февраля, публикует РИА Новости. На кадры попало и изъятое оружие: 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, а также 9 взрывных устройств, 3,5 килограмма взрывчатого вещества, патроны и приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы.

При обыске сотрудники спецслужбы нашли у оружейников литературу и листовки экстремистского содержания, а также атрибутику с символикой запрещенной в России экстремистской организации «Артподготовка».

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