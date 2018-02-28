Раскрыт вероятный способ доставки кокаина из Аргентины в Россию

Кокаин из посольства Аргентины в Россию действительно мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». Об этом «Ленте.ру» рассказал информированный источник, часто летающий на этих лайнерах.

По словам собеседника редакции, при вылете зачастую не проводится никакого досмотра. При этом речь идет не только о представителях официальных делегаций, но и о техническом персонале.

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Именно поэтому версию о том, что наркотрафик осуществлялся через представителей ФСБ из посольства и ФСО из делегаций исключать нельзя.

26 февраля сообщалось, что бортовой номер самолета, куда загружали чемоданы для доставки в Москву, совпадает с номером Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управления делами президента — RA-96023. Цифры были полностью видны на кадрах видео, опубликованного Национальной жандармерией Аргентины.

В Управделами президента эти данные опровергли.

За несколько дней до этого стало известно, что в ходе совместной операции России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе. Отмечалось, что для контролируемой поставки их заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела, еще один сбежал в Германию и объявлен в розыск. На территории России арестованы три человека.

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