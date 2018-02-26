«Кокаин» из Аргентины в Москву доставил самолет из отряда «Россия»

Самолет летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства, может быть причастен к контролируемой поставке наркотиков из Аргентины. Его бортовой номер совпадает с номером судна, который фигурировал в «кокаиновом деле», сообщает в понедельник, 26 февраля, РБК.

На фотографиях, опубликованных аргентинской жандармерией в Twitter, виден номер лайнера, в который грузили чемоданы, якобы, с кокаином — 96023. Борт с таким номером принадлежит специальному летному отряду «Россия» Управления делами президента, выяснило издание.

В Управделами президента опровергли эти данные. «Информация не соответствует действительности», — сказала советник ведомства Елена Крылова.

22 февраля сообщалось о задержании в России и Аргентине подозреваемых в создании канала поставки кокаина. Одним из них оказался сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. СМИ также писали, что найденный в посольстве наркотик для контролируемой поставки заменили мукой и отправили в Россию официальным дипломатическим рейсом.

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