Найдены доказательства пребывания «кокаинового самолета» в Аргентине

Самолет летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства, находился в Буэнос-Айресе во время российско-аргентинской спецоперации по предотвращению поставки крупной партии кокаина в Европу. Об этом свидетельствуют данные отслеживающего воздушный трафик сервиса Flightradar 24, передает РБК.

По данным портала, самолет Ил-96-300 под номером RA-96023 прилетал в Буэнос-Айрес в декабре 2017 года. Туда он направился из столицы Бразилии.

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26 февраля сообщалось, что бортовой номер самолета, куда загружали чемоданы для доставки в Москву, совпадает с номером Ил-96 специального летного отряда «Россия» Управления делами президента — RA-96023. Цифры были полностью видны на кадрах видео, опубликованного Национальной жандармерией Аргентины.

В Управделами президента опровергли эти данные. «Информация не соответствует действительности», — сказала советник ведомства Елена Крылова.

Первое сообщение о задержании в России и Аргентине подозреваемых в создании канала поставки кокаина появилось 22 февраля. Отмечалось, что почти 400 килограммов наркотика нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе, а для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом.

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