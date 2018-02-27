Появились подробности про фигурантов кокаинового дела

Двое арестованных фигурантов так называемого кокаинового дела — Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — работали в московских компаниях, третий — был безработным. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, Калмыков — бывший генеральный директор «Центра правовых услуг», Худжамов — бывший менеджер компании, занимающейся оптовыми продажами. Третий фигурант — Али Абянов — числится безработным.

Они были задержаны 13 декабря в Москве. Им предъявлены обвинения в контрабанде и пересылке наркотических средств, передает «Росбалт» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Четвертый фигурант дела — Андрей Ковальчук, предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины. В середине января следователь вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, тогда же он был заочно арестован и объявлен в розыск.

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По данным источника, Ковальчук и Абянов в разное время работали техническими сотрудниками в различных посольствах РФ, были давно знакомы друг с другом. Перед увольнением Ковальчук трудился в посольстве РФ в Берлине, а Абянов — в российском посольстве в Аргентине завхозом.

Ковальчук после увольнения остался жить в Германии, организовал там бизнес по поставкам элитных сигар, алкоголя, кофе, используя для переправки товара дипломатическую почту, чтобы не платить таможенные сборы. Ему в этом помогали знакомые из технического персонала различных посольств. Потом у Ковальчука и Абянова появились выходы на людей, способных доставать в Латинской Америке кокаин, в связи с чем через дипломатические каналы вместо спиртного и сигар переправлялись наркотики.

Сами обвиняемые вину отрицают. По их версии, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных, которые подменили в багаже кофе на кокаин.

26 февраля стало известно об аресте Абянова, Калмыкова и Худжамова.

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