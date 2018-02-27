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Фигурант «кокаинового дела» оказался учащимся университета МВД России

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Иван Близнюк

Один из задержанных в Аргентине по делу о поставке огромной партии кокаина в Европу Иван Близнюк проходил обучение в российском МВД. Об этом РБК рассказала знакомая мужчины.

Эти данные подтверждает публикация на сайте Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. В сообщении говорится об учебном курсе по теме «Выработка навыков патрульно-постовой службы», который в 2016 году прошли специалисты Института общественной безопасности Буэнос-Айреса. На фотографиях перед одним из учащихся стоит табличка «Близнюк Иван».

Аргентинская газета La Nacion ранее также писала, что мужчина два раза — в 2015 и 2016 годах — ездил в Россию на обучение.

Близнюк — натурализованный в возрасте 18 лет аргентинец. Сообщалось, что он курировал охрану российского посольства. Его подельником в Буэнос-Айресе был Александр Чикало.

Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной с Россией операции удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе, позже для контролируемой поставки кокаин заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. По некоторым данным, чемоданы перевезли на самолете летного отряда «Россия», который обслуживает первых лиц государства.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела, еще один сбежал в Германию и объявлен в розыск. На территории России задержаны три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. По версии обвиняемых, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных, которые подменили в багаже кофе на кокаин.

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Предыстория: Появились подробности про фигурантов кокаинового дела
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