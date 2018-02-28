«Наркобарон из российского посольства» обвинил спецслужбы США в провокации

Предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины в Европу Андрей Ковальчук считает, что наркотики в российское посольство в Буэнос-Айресе подкинули. Об этом его адвокат Владимир Жеребенков рассказал «Интерфаксу» в среду, 28 февраля.

«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», — сообщил защитник.

По его словам, мужчина настаивает, что в 12 чемоданах были кофе и алкоголь, купленные в июле 2016 года и оставленные на хранение в школе, а также личные вещи и подарки. «У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе», — отметил Жеребенков. Сами сумки же были гораздо легче, чем когда в них нашли кокаин.

Адвокат также заявил, что в посольстве знали о содержимом чемоданов. «Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», — подчеркнул он. Жеребенков добавил, что белый порошок обнаружил новый завхоз, который решил провести инвентаризацию.

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«Сейчас мы готовимся к защите, не исключено, что он появится, так как у него большое желание приехать и установить истину», — рассказал юрист. Он добавил, что в ближайшее время будет подана жалоба на заочный арест Ковальчука.

Ранее сообщалось, что в ходе совместной операции России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе.

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека — Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов, Али Абянов. По версии обвиняемых, они стали жертвами провокации со стороны неизвестных, которые подменили в багаже кофе на кокаин.

На имя предполагаемого организатора канала Ковальчука выдан международный ордер, мужчина, предположительно, скрывается в Германии. СМИ сообщали, что он якобы какое-то время работал в российской дипмиссии в ФРГ, однако дипломаты эту версию опровергли.

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