Раскрыто происхождение найденного в российском посольстве кокаина

Кокаин, который обнаружили в российском посольстве в Аргентине, вероятнее всего, произведен мексиканским картелем Синалоа. Такой вывод следует из анализа логотипа, нанесенного на пачки.

На фотографиях, опубликованных аргентинскими властями, видно, что на одной из пачек изображена звезда. Как отмечают латиноамериканские СМИ, обычно такого рода логотипы наносят на кокаин, произведенный Синалоа. В заметке об изъятии почти 310 килограммов кокаина в парагвайском городе Вилла Элиза фотографии публиковало издание Ultima Hora.

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Парагвайское издание ABC также публиковало фотографии пачек со звездой, изъятых у наркоторговцев. «Каждая пачка имеет изображение звезды, что гарантирует ее происхождение и качество», — сообщало издание.

Синалоа — одна из крупнейших в мире криминальных организаций. Помимо производства и продажи наркотиков, она занимается отмыванием денег и другими преступлениями. По данным американского разведсообщества, Синалоа — самая мощная в мире организация, задействованная в нелегальном наркотрафике.

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22 февраля сообщалось о задержании в России и Аргентине подозреваемых в создании канала поставки кокаина. Одним из фигурантов дела оказался сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк. СМИ также писали, что найденный в посольстве наркотик для контролируемой поставки заменили мукой и отправили в Россию официальным дипломатическим рейсом.

Близнюка, который работает в полиции Аргентины, задержали 21 февраля. Его подозревают в причастности к поставкам кокаина в Россию. Расследование начали после того, как в декабре 2016 года посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил министерству безопасности о том, что в школе при посольстве обнаружены 12 подозрительных чемоданов, оформленных как дипломатический груз. Силовики изъяли чемоданы и нашли в них почти 400 килограммов кокаина.

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