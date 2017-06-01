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Мачете убивает

В Мексике зафиксирован рекордный уровень насильственных смертей

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Фото: Tomas Bravo / Reuters

В 2016-м по количеству насильственных смертей Мексика заняла второе место в мире, уступив только Сирии и опередив в этом своеобразном антирейтинге других лидеров — Ирак и Афганистан. Такие данные приводятся в докладе, опубликованном International Institute for Strategic Studies (IISS). Генеральный директор IISS Джон Чипмэн обратил внимание на важное обстоятельство: «Мексиканский конфликт характеризуется отсутствием артиллерии, танков и боевой авиации. Практически все жертвы погибли от стрелкового или холодного оружия». В причинах всплеска насилия в этой стране разбиралась «Лента.ру».

Большой передел

В докладе отмечается, что больше всего жертв в штатах, ставших «ключевыми полями боя для конкурирующих и все более фрагментированных наркокартелей». Банды пытаются отнять контролируемые соперниками районы и территории, чтобы монополизировать маршруты транспортировки наркотиков в США.

Ярким примером таких столкновений служит конфликт двух группировок самого могущественного местного картеля — Синалоа. После того как в январе 2016-го глава этого синдиката Хоакин «Эль Чапо» Гусман (Коротышка) оказался за решеткой, его ближайший соратник Дамасо «Адвокат» Лопес попытался «отжать» бизнес у сыновей попавшего в руки полиции авторитета. Однако наследники Коротышки — Хесус Альфредо и Иван Арчивалдо — без боя отдавать семейный бизнес не собирались.

В результате началась междоусобная война, в которой с обеих сторон только в этом году погибли около 500 человек. И хотя 2 мая Адвоката схватила полиция, стражи порядка уверены: войну это не остановит. Во-первых, братья Гусманы будут мстить предателям, перешедшим на сторону Лопеса. Во-вторых, сыновья Эль Чапо вынуждены отбивать атаки на ослабленный междоусобицей картель со стороны конкурентов и союзников Адвоката.

Сейчас обидно было

Доклад IISS вызвал настолько широкий резонанс, что на него даже отреагировал президент США Дональд Трамп. В Twitter он опубликовал ссылку на материал CNN, в котором обсуждался документ.

Мексиканские власти на авторов исследования всерьез обиделись и выпустили совместное заявление МИД и МВД. В нем указывается, что по данным ООН количество убийств в Мексике (16 на 100 тысяч жителей) гораздо ниже, чем в некоторых других странах Латинской Америки: в Бразилии, например, этот показатель — 25, в Венесуэле — 54, а в Гондурасе вообще запредельные 90 насильственных смертей на 100 тысяч жителей.

Еще один контраргумент, приведенный мексиканцами: многие регионы страны никак не затронуты разборками наркодилеров и турпоток в прошлом году вырос на девять процентов. Поэтому сравнение Мексики с Сирией абсолютно некорректно.

«Этот доклад — сомнительная работа и погоня за сенсацией. Сравнение насилия, вызванного незаконной торговлей наркотиками, с гражданской войной необоснованно. Мексика, как и многие другие страны Латинской Америки, сталкивается с реальными проблемами, связанными с убийствами», — говорит профессор Центра исследований и обучения в области экономики (Centre for Research and Teaching in Economics) Том Лонг (Tom Long). — Приведенные оценки вызывают сомнение. Половина совершаемых в Мексике убийств, судя по всему, не связаны с незаконной торговлей наркотиками».

Так или иначе, но за десять лет, прошедшие с момента, когда мексиканские власти объявили войну организованной преступности, погибли примерно 200 тысяч граждан страны, еще 30 тысяч человек пропали без вести.

Признание Америки

«Мы, американцы, должны осознать, что наша страна — единственный рынок сбыта для этого продукта. Если бы не мы, не было бы в Мексике такой серьезной проблемы с организованной преступностью. Нам следует понять, что мы несем за это ответственность», — признал госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем. «Мы должны быть выше того, чтобы перекладывать ответственность друг на друга и обмениваться упреками. Надо понимать, что всякий спрос формирует предложение и всякое предложение формирует спрос. Если правительства США и Мексики будут тратить время на споры о том, кто виноват, чья это ошибка, организованная преступность, от которой гибнут люди по обе стороны границы, только выиграет», — сказал мексиканский министр.

По мнению министра внутренней безопасности США Джона Келли, в первую очередь нужно покончить с тем, что лежит в корне проблемы, — спросом на наркотические вещества в США. «Если американцы осознают, что употребление наркотических средств ради удовольствия влечет за собой гибель людей в Мексике, Колумбии или Центральной Америке, убийства журналистов, полицейских, военных, судей, тогда значительно сократится прибыль этого преступного бизнеса», — заявил он.

Келли утверждает, что в программе по сокращению спроса на наркотические вещества в США будут задействованы все: Голливуд, губернаторы, мэры, семьи, священники. По его мнению, так можно значительно сократить доходы наркокартелей. «Пока мы этого не сделаем, на границе будет вестись отчаянная борьба», — констатировал он.

Люди гибнут за бензин

Согласно официальным данным, примерно половина всех насильственных смертей в Мексике приходится на разборки наркокартелей. Новой ареной столкновений различных группировок стали регионы, через которые проходят нефтяные и бензопроводы. Преступники делают в них врезки и сливают топливо. Стоимость похищенного горючего на черном рынке в два раза ниже, чем на легальных заправках.

Подпольная торговля бензином и другими нефтепродуктами расцвела после прошлогоднего решения властей поднять цены на горючее почти на 20 процентов. Согласно данным национальной нефтяной компании Pemex, если в 2006-м было выявлено 213 нелегальных врезок, то в прошлом году этот показатель вырос до семи тысяч. Оборот рынка украденного топлива превысил 16 миллиардов долларов.

Битва за такой куш не могла обойтись без жертв. Например, в штате Пуэбла в течение первых трех месяцев этого года было совершено 185 убийств — в два раза больше, чем за аналогичный период 2011-го, на который пришелся предыдущий пик насильственных преступлений.

За раздел «бензинового пирога» сражаются несколько крупных банд. Они не только воюют между собой, но и ведут настоящие бои с федеральными силами. В конце апреля в результате спецоперации мексиканских сил безопасности в городе Рейноса был убит один из главарей преступного мира штата Тамаулипас Лойса Салинас по кличке Команданте Бык. Ранее его группировка специализировалась на наркотиках, однако в последнее время диверсифицировала свою деятельность и активно занималась освоением подпольного топливного бизнеса.

Ответ бандитов не заставил себя долго ждать. Как сообщили в местной полиции, преступники перегородили дороги автомобилями и подожгли их. Заодно спалили несколько торговых точек. Министерство внутренних дел обратилось к гражданам с просьбой не посещать Рейносу в связи с резким обострением ситуации после ликвидации Лойсы.

Уже 3 мая произошла новая стычка между бандитами и военными. Погибли десять человек, в том числе четверо солдат. «Сегодня мы столкнулись с проблемой, которая вышла из-под контроля», — заявил конгрессмен от этого штата Карлос Игнасио Миер Бануэлос. Власти на новый вызов ответили традиционным способом: на территорию штата были введены дополнительные армейские подразделения, чтобы усилить охрану топливных магистралей. Однако это лишь свидетельствует о том, что у государства нет проработанной программы противостояния новой форме преступного бизнеса. «Армия действует прямолинейно, не имея стратегии. Военные применяют только силовые методы», — пояснил Миер. По его словам, как только солдаты уйдут из региона, битва за бензин возобновится с новой силой.

По оценкам экспертов, подпольный топливный бизнес по доходности пока не может сравниться с наркоторговлей, но считается местными ОПГ самым перспективным и быстрорастущим видом криминальной наживы. А значит, схватки между бандами продолжатся и унесут тысячи жизней. Как сказал по этому поводу один из мексиканских экспертов, «насилие питает само себя: убийство влечет за собой неизбежный ответ в виде такого же убийства».

Михаил Куракин

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