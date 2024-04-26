Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:45, 26 апреля 2024Интернет и СМИ

Алсу извинилась за нечестную победу дочери в детском «Голосе»

Певица Алсу принесла извинения за нечестную победу дочери в шоу «Голос.Дети»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Певица Алсу принесла извинения за нечестную победу дочери Микеллы в шоу «Голос.Дети». Она прокомментировала скандал на YouTube-канале Натальи Подольской.

Исполнительница объяснила, что все родители любят своих детей и хотят помочь им по мере возможностей. «Я хочу публично извиниться. Это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — высказалась Алсу.

Звезда рассказала, что воспользовалась своей известностью. По мнению певицы, это было неправильно, так как «у других родителей не было двух миллионов подписчиков».

Ранее Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой во время голосования в финале музыкального телепроекта «Голос.Дети» на Первом канале. После вопроса о том, какой была самая большая боль во время скандала, в центре которого оказалась ее дочь, Алсу заплакала.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв убийства в Херсонской области возросло до семи. Что известно о массовой расправе и кто ее совершил?

      МИД Китая предостерег Вашингтон от пересечения красных линий

      В Конгрессе пообещали больше не давать денег украинцам

      В Китае заявили о стабилизации отношений с США

      Нью-йоркский дом Фрэнка Синатры впервые за полвека выставили на продажу

      Женщина подала в суд на полицейских за поиск наркотиков у нее во влагалище

      Мужчины и женщины рассказали об опыте секса с друзьями

      Алсу извинилась за нечестную победу дочери в детском «Голосе»

      Продажи iPhone упали до рекордного уровня

      Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше