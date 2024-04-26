Алсу извинилась за нечестную победу дочери в детском «Голосе»

Певица Алсу принесла извинения за нечестную победу дочери в шоу «Голос.Дети»

Певица Алсу принесла извинения за нечестную победу дочери Микеллы в шоу «Голос.Дети». Она прокомментировала скандал на YouTube-канале Натальи Подольской.

Исполнительница объяснила, что все родители любят своих детей и хотят помочь им по мере возможностей. «Я хочу публично извиниться. Это было неправильно с моей стороны. Поэтому я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми остальными, сказать, что уже произошло так, как произошло», — высказалась Алсу.

Звезда рассказала, что воспользовалась своей известностью. По мнению певицы, это было неправильно, так как «у других родителей не было двух миллионов подписчиков».

Ранее Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой во время голосования в финале музыкального телепроекта «Голос.Дети» на Первом канале. После вопроса о том, какой была самая большая боль во время скандала, в центре которого оказалась ее дочь, Алсу заплакала.