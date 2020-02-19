Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе» и заплакала

Певица Алсу призналась, что покупала голоса в пользу дочери Микеллы Абрамовой во время голосования в финале музыкального телепроекта «Голос.Дети» на Первом канале. Об этом она сказала в интервью Ксении Собчак. Выпуск опубликован на YouTube.

«Ксюш, я признаюсь. Да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — заявила певица.

После вопроса Собчак о том, какой была самая большая боль во время скандала, в центре которого оказалась ее дочь, Алсу заплакала. «Самая моя большая боль во всей этой ситуации — та боль, которую я не нарочно причинила своему ребенку. Она этого не заслужила, я очень об этом сожалею», — сказала певица сквозь слезы.

Алсу отметила, что не нарушила ни одного правила конкурса и что все участники всех сезонов покупали голоса, поскольку «каждая СМС стоила денег». «Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Мы попросили всех наших друзей и родственников», — добавила певица.

Она также заявила, что утверждения об аномальном отрыве Микеллы по голосам от остальных участников, в том числе Ержана Максима, на самом деле некорректны. По ее словам, в первом и третьем сезонах победители набирали больше голосов, и их отрыв был еще значительнее.

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Скандал с Микеллой Абрамовой произошел после подведения итогов шестого сезона проекта «Голос. Дети». Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова набрала 56,5 процента голосов и первоначально была признана победительницей. Однако зрители посчитали, что итоги голосования сфальсифицированы.

После проведения проверки был установлен факт накрутки голосов в пользу Абрамовой. СМС-накрутка велась примерно с 300 телефонных номеров, принадлежавших одному оператору и использовавших один тариф. При голосовании по телефону также использовались боты. В результате Первый канал аннулировал результаты голосования и присудил победу всем финалистам, включая Абрамову. Им вручили по миллиону рублей, а Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов. Также после скандала Первый канал изменил механизм голосования за участников.

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