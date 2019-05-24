Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей

Первый канал вручил всем финалистам «Голос. Дети» по миллиону рублей. Предполагается, что семьи победителей потратят их на развитие своих талантов.

Помимо этого, представитель Universal Music предложил всем победителям записать свои композиции при поддержке компании.

Призерами оказались все девять финалистов, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамов, которая не пришла на повторный финал. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал конкурсантку полноправным членом семьи «Голоса».

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Ранее Константин Эрнст объявил победителей и оправдался за фальсификации на шоу. По его словам, в сложившейся ситуации все оказались обманутыми.

Первый канал принял решение о повторной записи финала шестого сезона «Голос. Дети» после того, как независимое расследование выявило фальсификации в ходе голосования. Автоматические накрутки производились в пользу Абрамовой.

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