Назван новый победитель шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал победителями конкурса «Голос. Дети» всех финалистов шоу.

Эрнст наградил конкурсантов статуэтками победителей. Помимо Ержана Максима, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Нино Чеснер, Роберта Багратяна, Валерия Кузакова, Анастасии Сисаури и Михаила Григоряна, в числе победителей оказалась также Микелла Абрамова. Эрнст назвал ее полноправным членом семьи шоу «Голос».

Абрамова не пришла на повторный финал конкурса.

Первый канал провел повторный финал конкурса после того, как результаты шестого сезона были аннулированы. Компания Group-IB обнаружила накрутки голосов в финале, засчитанные в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

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