Обнародованы первые результаты проверки «Голоса»

Компания Group-IB, перепроверяющая голосование в финале и суперфинале шестого сезона шоу «Голос. Дети», обнаружила накрутки во время голосования. Согласно первым результатам проверки, подтвердился факт массированной автоматизированной отправки смс в пользу одного из участников проекта, заявили «Ленте.ру» в компании.

Group-IB проанализировала инфраструктуру, которая использовалась для технического сопровождения онлайн-голосования, а также IVR и смс-трафик на предмет автоматизированной рассылки и других способов накрутки голосов. Голоса, поступившие во время голосования, совпали с количеством голосов, оглашенных в финале. Специалисты установили, что система подсчета голосов не подвергалась кибератакам или инсайдерскому воздействию с целью изменить результаты.

Однако ревизоры зафиксировали массированную автоматизированную отправку смс на короткий номер в пользу одного из финалистов. Всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, принадлежащих одному оператору. С них было отправлено свыше восьми тысяч сообщений. Отмечается, что все номера использовали единый телефонный тариф. На момент проверки все они были недоступны.

У накручивавших голоса через смс возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст смс в виде "07 31: 2019-04-26 22:47:31", где 07 — порядковый номер участницы Микеллы Абрамовой.

Group-IB также зафиксировала использование ботов при голосовании по телефону. «В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и других). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более тридцати тысяч», — говорится в отчете.

Необычно высокая активность сразу после начала голосования велась из одного конкретного региона. Название субъекта аудиторы не называют. «Group-IB специально не раскрывает данные по регионам, где было зафиксировано аномально высокое голосование, до публикации финального отчета по проведенному расследованию», — пояснили в компании.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» транслировались на Первом канале 26 апреля. Победу в конкурсе одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5 процентов зрительских голосов. Занявший второе место Ержан Максим получил 27,9 процентов голосов. Результаты шоу вызвали недовольство зрителей, которые посчитали победу Абрамовой сфальсифицированной.

Первый канал назвал голосование «аномальным» и привлек к расследованию его обстоятельств компанию Group-IB. По данным «Ленты.ру», в начале мая специалистам удалось выяснить, какие российские регионы проявили наибольшую активность в голосовании.

12 мая в сети появилась информация, что отец конкурсантки бизнесмен Ян Абрамов потребовал засекретить итоги расследования. Однако позднее она была опровергнута.

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