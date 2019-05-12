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Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса»

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Бизнесмен Ян Абрамов — отец Микеллы Абрамовой, победившей в телепроекте «Голос. Дети» на Первом канале — потребовал засекретить результаты проверки онлайн-голосования, по итогам которого его дочь выиграла с большим отрывом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.

По его данным, предприниматель связался с представителями нидерландской компании Talpa Media Holdings, владеющей форматом шоу «Голос», и пожаловался им на травлю со стороны Первого канала. Абрамов считает, что это может привести к тяжелым психологическим травмам для его дочери, а обнародование результатов проверки дополнительно привлечет внимание к данной теме.

«Правда, почему Абрамов считает, что результаты расследования будут обязательно негативными для его семьи, — неизвестно», — подытоживает Baza.

Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей. Первый канал подтвердил, что онлайн-голосование было аномальным, и объявил о проведении проверки, которой занялась компания Group-IB. По данным «Ленты.ру», специалисты уже зафиксировали, что аномальное голосование за Абрамову велось по меньшей мере из пяти регионов, в числе которых Москва и Подмосковье; на Первом канале отказались комментировать эту информацию. Ожидается, что проверка может занять месяц.

Представители Алсу настаивают на том, что фальсификации итогов голосования не было.

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