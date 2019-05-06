Проигравшего дочери Алсу финалиста «Голоса» пригласили на британское телевидение

Финалист конкурса «Голос. Дети» Ержан Максим получил предложение поучаствовать в британском телешоу X-Factor. Об этом семья конкурсанта рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале TalkLike.

«Звонят из Лондона, приглашают на проект X-Factor», — заявила мать участника Гульмира Алибек. Она уточнила, что инициатива исходила от некоего частного лица. По ее словам, семья пока думает над этим предложением.

Также сообщается, что финалиста пригласили для участия в музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ», которая пройдет в июне 2019 года.

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Финал телеконкурса «Голос.Дети» транслировался на Первом канале 26 апреля. Победительницей стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Участник из Казахстана Ержан Максим занял второе место.

Многие телезрители назвали победу Абрамовой нечестной и заподозрили подлог в итогах голосования. Руководство Первого канала подтвердило, что голосование в шоу было «аномальным». Телеканал привлек к расследованию обстоятельств организацию Group-IB, известную расследованиями кибератак.

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