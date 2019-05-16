Результаты конкурса «Голос. Дети» аннулированы

Первый канал официально аннулировал результаты конкурса «Голос. Дети». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Причиной стали промежуточные результаты проверки зрительского голосования. Компания Group-IB, осуществляющая проверку, обнаружила, что результаты конкурса подверглись манипуляциям.

Сотрудники организации зафиксировали автоматизированную массированную отправку сообщений в пользу одного из финалистов. Наибольшая активность исходила от одного из российских регионов, его название пока держится в тайне.

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — сообщается в заявлении Первого канала. Известно, что в ближайшее время вещатель усовершенствует алгоритм голосования и защитит его, чтобы подобные инциденты не повторились.

В суперфинале «Голос. Дети» победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5 процентов голосов. Конкурсант Ержан Максим занял второе место, получив 27,9 процентов голосов. Тогда зрители посчитали победу Абрамовой сфальсифицированной.

Первый канал признал аномальность прошедшего голосования и запустил его расследование. 12 мая некоторые СМИ сообщили, что супруг Алсу бизнесмен Ян Абрамов потребовал от владельца формата Talpa Media засекретить результаты расследования. Позднее данные были опровергнуты.

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