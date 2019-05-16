После скандала на «Голосе» изменят систему голосования

Первый канал изменит механизм голосования за участников шоу «Голос. Дети». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Такое решение было принято после обнаружения фальсификаций во время голосования за финалистов шестого сезона, в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. «Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь», — говорится в официальном заявлении телеканала.

В качестве партнера канала выступит компания Group-IB, которая перепроверяет результаты голосования. Сообщается, что система голосование будет изменена до начала нового сезона шоу.

Ранее 16 мая компания Group-IB заявила об обнаруженных накрутках голосов в пользу одного из финалистов шоу «Голос. Дети». Первый канал официально аннулировал его результаты.

По предварительным данным, накрутка за Абрамову проходила через смс и телефонные звонки. Всего в пользу конкурсантки было накручено 38 тысяч голосов. Девочка набрала 56,5 процентов зрительских голосов и победила с рекордным отрывом. Первый канал назвал голосование аномальным.

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