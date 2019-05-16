Владелец прав на «Голос» отреагировал на фальсификацию в ходе голосования

Голландская медиакомпания Talpa, владеющая правами на шоу «Голос. Дети», выразила сожаление в связи с манипуляциями в голосовании в финале шестого сезона проекта на Первом канале. Как сообщили RNS в пресс-службе, владелец франшизы консультировался с российским телеканалом для поиска наиболее оптимального решения проблемы.

«Мы очень сожалеем по поводу ситуации, которая сложилась в России с шестым сезоном шоу "Голос. Дети". Мы консультировались с Первым каналом, чтобы найти наилучшее из возможных решений касательно шоу», — отметили в Talpa.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал решение Первого канала аннулировать результаты шестого сезона «Голос. Дети». Он назвал скандал вокруг шоу невосполнимым «репутационным провалом» для телеканала.

В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выиграла с разрывом в 80 тысяч голосов. Второе место занял Ержан Максим. Многие зрители и представители шоу-бизнеса посчитали победу Абрамовой нечестной.

16 мая Первый канал отменил результаты конкурса, изучив предварительные итоги расследования компании Group-IB. Специалисты по кибербезопасности выявили накрутки в пользу Абрамовой в ходе СМС- и телефонного голосования. С помощью ботов удалось накрутить 38 тысяч голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!