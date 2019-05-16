Максим Фадеев признал невозможность поправить репутацию детского «Голоса»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал решение Первого канала аннулировать результаты шестого сезона конкурса «Голос. Дети». В разговоре с принадлежащим Григорию Березкину РБК он назвал скандал вокруг шоу невосполнимым «репутационным провалом».

«Это их дело, как спасать свою репутацию, потому что, конечно, это провал репутационный, который поправить невозможно будет какими-то концертами и попытками сделать хорошую мину при плохой игре», — сказал продюсер.

Фадеев подчеркнул, что «канал сам по себе здесь ни при чем, что они такие же жертвы». По словам продюсера, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст «не будет этим заниматься». «Это не его стиль, это слишком дешево для Эрнста. Я думаю, что это какая-то история внешняя», — пояснил он.

Продюсер выразил надежду на то, что специальный выпуск шоу, запланированный на 24 мая, станет «человеческим примирительным мероприятием, сделанным просто ради детей». Сложившаяся вокруг конкурса ситуация оказывает давление на участников и потенциально может оказаться для них травмирующей, добавил Фадеев.

Фадеев был наставником в проекте «Голос. Дети» в первых двух сезонах вместе с музыкантами Пелагеей и Димой Биланом.

Ранее Гульмира Алибек, мать финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима, заявила, что поражена решением аннулировать результаты конкурса.

Финал и суперфинал шестого сезона шоу «Голос. Дети» прошли 26 апреля. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выиграла с разрывом в 80 тысяч голосов от казахстанца Ержана Максима, занявшего второе место. Зрители и представители шоу-бизнеса посчитали победу сфальсифицированной.

Первый канал организовал официальное расследование и отменил итоги конкурса днем 16 мая, ознакомившись с предварительными результатами проверки, проведенной компанией Group-IB. Выяснилось, что в пользу Абрамовой было накручено 38 тысяч голосов, отданных через СМС и телефонные звонки.

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