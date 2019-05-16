Нагиев анонсировал прямой эфир детского «Голоса» об итогах голосования

Ведущий шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев заявил, что 24 мая в эфире Первого канала выйдет прямой эфир телешоу. Как рассказал актер принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, речь пойдет не только о результатах голосования, которые были аннулированы после обнародования первых результатов расследования.

Слова ведущего подтверждает сообщение Первого канала, поступившее в «Ленту.ру».

«24 мая мы снимаем прямой эфир, в котором будут расставлены некоторые точки над "i". Это не значит, что он будет посвящен результатам расследования», — заявил ведущий. Это будет «приятный музыкальный вечер», в рамках которого они попытаются «найти правильные ноты в разговоре друг с другом и с детьми», пояснил Нагиев.

Он отметил, что слышал о первых результатах расследования голосования, но сам лично «никаких документов не видел». «Поэтому пока голословных оценок этому давать не хочу», — добавил ведущий.

«Я за то, чтобы не забывать, что это всего лишь игра, в которую вдруг вписываются взрослые люди, и тогда эта игра приобретает некоторые уродливые формы. Если все так как вы сказали, и информация подтвердится, то придется предпринимать меры», — подчеркнул Нагиев.

Ранее 16 мая компания Group-IB, занимавшаяся проверкой итогов голосования шестого сезона шоу «Голос. Дети», обнаружила накрутки. Как сообщили «Ленте.ру», по результатам проверки подтвердился факт манипуляций с отправкой смс в пользу одного из участников. Первый канал официально аннулировал результаты конкурса.

Финал и суперфинал шоу «Голос. Дети» прошли 26 апреля. Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5 процентов голосов зрителей. Второе место занял Ержан Максим (27,9 процента). Итоги голосования вызвали недовольство зрителей — они посчитали победу Абрамовой сфальсифицированной. Позднее Первый канал объявил о начале расследования возможных накруток.

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