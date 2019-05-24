Дочь Алсу не пришла на повторный финал «Голос. Дети»

Победительница шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова не пришла на перезапись финала конкурса.

«Конечно, мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова приняла решение не приходить», — объявил ведущий проекта Дмитрий Нагиев. Он уточнил, что все с уважением относятся к выбору девочки, а также пожелал ей успехов в будущем.

Результаты шестого сезона телешоу «Голос. Дети» были аннулированы после того, как специалисты компании Group-IB обнаружили накрутки голосов зритнлей в пользу Микеллы Абрамовой.

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