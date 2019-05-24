Эрнст оправдался за фальсификации на шоу «Голос. Дети»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оправдался за фальсификации, произошедшие во время голосования на шоу «Голос. Дети».

«Случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми. И, наверное, мало кто верил, что расследование, которые мы объявили, что-то изменит. Мы были готовы к любым его результатам», — сказал Эрнст.

Гендиректор канала заверил, что если бы Group-IB не выявила фальсификаций при голосовании, он бы «принял» этот результат.

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«Мы не знаем, кто и зачем это сделал», — заявил Эрнст, заметив, что «обманутыми оказались все».

Руководитель Первого канала посочувствовал детям, которые могли стать жертвами манипуляций со стороны взрослых. В финале своей речи он обратился к родителями, желающим, чтобы их дети получали какие-либо призы, во что бы то ни стало. «Давайте любить наших детей такими, какие они есть», — сказал Эрнст.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB зафиксировала накрутки голосов в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

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