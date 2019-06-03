Алсу затравили после скандала на детском «Голосе»

Певица Алсу сделала публикацию в Instagram впервые после скандала с накруткой голосов за ее дочь Микеллу Абрамову в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».

Она опубликовала фотографии с благотворительного концерта в Казани в рамках акции «Алсу детям» в поддержку казанского хосписа. Певица рассказала, что выигранный на шоу миллион рублей ее дочь передала в фонд, помогающий лечению детей.

Тем не менее в комментариях под постом подписчики артистки раскритиковали ее. Многие посчитали, что таким образом Алсу пытается оправдаться за скандал на «Голосе».

Одна из пользовательниц написала, что «теперь, к сожалению, и миллиона долларов не хватит, чтоб отмыться». «26 апреля — вы обманули нас», «все уже и так увидели ваше истинное лицо», — возмущались комментаторы.

Часть пользователей выразила недоумение в связи с нападками на певицу. «После конкурса писали: лучше бы отдала эти деньги больным детям. Отдала на благотворительность — опять недовольны? Люди, вы уже зомбированы! Вы бы такую непримиримость проявлял в других вопросах!» — заключила одна из подписчиц Алсу.

Некоторые посчитали, что негативное отношения к дочери Алсу может плохо сказаться на ребенке. «Микеллу жалко! Затравят бедную девочку!» — написал один из юзеров.

Ранее сообщалось, что Микелла передала свой выигрыш в один миллион рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Девочка дала интервью, в котором отметила, что готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

Результаты прошедшего 26 апреля финала шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы. Такое решение Первый канал принял после того, как компания Group-IB подтвердила факт накрутки голосов в пользу Микеллы Абрамовой. Был инициирован специальный выпуск, который вышел в эфир 24 мая. По его итогам всех финалистов объявили победителями, им вручили по миллиону рублей и предоставили возможность записать песни на студии Universal Music.

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