На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»

Брат финалистки седьмого сезона шоу «Голос» Ильгиз Валеев написал заявление в полицию на родителей одной из победительниц финала шестого сезона «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой с требованием привлечь их к ответственности за влияние на результаты голосования. Об этом башкортостанскому изданию «Медиакорсеть» сообщил адвокат Искандер Фахретдинов, представляющий интересы Валеева.

По данным издания, Валеев написал заявление, и его защитник передал документ в Останкинское отделение полиции Москвы. В заявлении он требует возбудить уголовное дело против певицы Алсу и ее мужа бизнесмена Яна Абрамова по статье 184 Уголовного кодекса России («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или конкурса»).

В тексте заявления от имени Валеева говорится, что он знаком с правилами конкурса, так как ранее в нем участвовала его двоюродная сестра Рушана. «Позиция доверителя принципиальна, поскольку, купив Первый канал, Абрамовы не купят общественное мнение», — подчеркнул адвокат Фахретдинов.

Ранее Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта «Голос. Дети».

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компании Group-IB зафиксировала накрутки голосов в пользу Абрамовой. После этого был инициирован специальный выпуск шестого сезона. Он вышел в эфир 24 мая.

По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов.

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