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Потребовавшего завести уголовное дело на Алсу из-за «Голоса» мужчину допросят

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Следователи из Уфы намерены допросить Ильгиза Валиева из-за проведения проверки о влиянии на результат голосования в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети». Об этом сообщает башкортостанское издание «Медиакорсеть».

В мае 2019 года Валиев, двоюродный брат финалистки шоу «Голос» Рушаны Валиевой, подал в столичную полицию заявление о привлечении к ответственности певицу Алсу и бизнесмена Яна Абрамова за фальсификацию результатов голосования.

По данным издания, местным полицейским такое поручение поступило из главка МВД по Москве. Мужчину собираются спросить, что ему известно о проведенном 26 апреля 2019 года финале шоу «Голос. Дети» и на основании чего он решил, что победа Микеллы Абрамовой, дочери певицы, была куплена.

Также у него намерены узнать, знаком ли Валиев лично с Микеллой и ее родственниками и чем мотивировано его обращение в полицию. Адвокат Искандер Фахретдинов, представляющий интересы Валиева, уверен, что это стандартная процедура. «Возникла необходимость его повторно опросить. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснил юрист.

В суперфинале «Голос. Дети» победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5 процента голосов. Тогда зрители посчитали ее победу сфальсифицированной.

Первый канал аннулировал результаты после того, как компании Group-IB зафиксировала факт накрутки голосов в пользу Абрамовой. После этого был инициирован специальный выпуск шестого сезона.

По его итогам всем финалистам вручили по миллиону рублей, Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов.

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Предыстория: На Алсу потребовали завести уголовное дело в связи со скандалом на «Голосе»
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