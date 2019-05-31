Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
«Роскосмос» отреагировал на запрет США российских ракет
Любительницу сильного загара обвинили в расизме
Климкин попросил принять его отставку
Американского певца R Kelly обвинили в педофилии
Саакашвили сравнили с Терминатором
В США показали самолет «Судного дня» изнутри
Состоятельных россиян задумали переселить на Кипр
Россия отказалась продать Ирану С-400
Мужчина заряжал телефон в постели и умер
Новости партнеров

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Перейти в «Мою Ленту»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, разгоревшегося вокруг результатов телепроекта «Голос. Дети». Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Отмечается, что девочка выступала в дуэте с финалистом шоу Ержаном Максимом на «Детской Новой волне» в Крыму. Там они презентовали песню «Это любовь». Юная певица добавила, что подружилась и продолжает общаться с другими учатсниками проекта.

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой. По словам дочери Алсу, она готова к трудностям сценической карьеры и зависти конкурентов.

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать свое дело и не обращать внимание на разговоры», — призналась Абрамова.

26 мая дочь Алсу прокомментировала финал телепроекта «Голос. Дети». Она поблагодарила организаторов, поклонников и участников шоу и заявила, что главной наградой для нее стали друзья.

Результаты шестого сезона «Голос. Дети» были аннулированы после того, как компания Group-IB, занимающаяся расследованием киберпреступлений, зафиксировала накрутки голосов в пользу победительницы, которой стала Абрамова. По итогам спецвыпуска шоу всем финалистам вручили по миллиону рублей, а представитель Universal Music предложил им записать свои композиции при поддержке компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Ради сцены я готова преодолевать трудности»: Дочь Алсу дала первое интервью после финала «Голоса»
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру
Назван новый победитель шоу «Голос. Дети»
Эрнст оправдался за фальсификации на шоу «Голос. Дети»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0329 мая

«Я опустошен»

Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
16:5930 мая

Мусорный пакет и пылесос превратили людей в БДСМ-моделей

21:0030 мая

Мать раскритиковали за желание побаловать детей вредной едой

14:1930 мая

Хакер разоблачил тысячи порноактрис и пообещал сдать их общественности

Интернет и СМИ00:0423 мая
Джонни Депп

«А так можно было?»

Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
19:4930 мая

У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира

10:4630 мая

Родители перечислили причины для отказа от детей

20:1630 мая

Обнаружена новая опасная уязвимость Windows

Интернет и СМИ00:0130 апреля

Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный

Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
18:5130 мая

Блогер увлекся торнадо и едва не погиб в прямом эфире

17:4930 мая

Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир

17:2030 мая

Главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя

Россия
«Это как от рака лечиться»
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
Путин наградил многодетные семьи
Cотрудница российского магазина избила акушерку из Таджикистана и получила штраф
Последствия московских ливней показали на видео
Названа причина катастрофы в Шереметьево
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
Россия отказалась продать Ирану С-400
США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию
Устроивший поджог около Белого дома мужчина умер
Пострадавшего от действий полиции россиянина смогли вывезти из Косова
Появилось видео направляющихся к сирийской границе танков Израиля
Немцев призвали надеть кипы
Все материалы
Бывший СССР
Урановая пустошь
В этом поселке крепло величие СССР. Сегодня здесь разруха и радиация
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Саакашвили сравнили с Терминатором
Климкин попросил принять его отставку
Зеленский рассказал о двух войнах Украины
Киев понадеялся на помощь США в разрешении конфликта в Донбассе
Белоруссия захотела единого визового пространства с Россией
Все материалы
Экономика
Хапанем немножечко
Корпорации врываются в феминизм и поддерживают ЛГБТ. Все ради денег
«Большое красное яблоко»
Как местный бизнес может превратиться в федеральную сеть
Ретроградный Меркурий
Астрология принесла им миллионы долларов. В нее верят даже богачи
«Аэрофлот» назвал заявление эксперта МАК спекуляцией
Глава Росстата впервые объяснил громкие ошибки ведомства
Названы слабые места финансовой системы России
Европейский бизнес еще больше полюбил Россию
Все материалы
Силовые структуры
«Он стал по очереди ломать ему пальцы»
Как лидер одной из самых жестоких банд России зарабатывал миллионы и лично убивал врагов
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Скрывавшийся после избиения подозреваемого полицейский попался
Бывший полицейский сел за дачу взятки сотруднику ФСБ
Российский арестант утопил сокамерника в тазу
Подполковника полиции осудили за убийство в центре Москвы
Все материалы
Наука и техника
Все еще магия
Чем закончилась «тихая революция» Apple: AirPods 2
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
«Роскосмос» отреагировал на запрет США российских ракет
В США показали самолет «Судного дня» изнутри
Раскрыта природа шаровой молнии
Единственный российский спутник-телескоп признан потерянным
Все материалы
Спорт
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Клуб Абрамовича разгромил «Арсенал» в английском финале
14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Ковальчука упрекнули в жизни за рубежом после слов о любви к пиву
Ковальчук объяснил ужин со 160 бокалами пива во время чемпионата мира
Дзюба рассказал о «царском» предложении от китайского клуба
«Барселона» заморозила переговоры с чемпионом мира
Все материалы
Культура
Буду погибать пожилым
Война с мертвецами, мафией и мужчинами — главные сериалы месяца
«Они все больны проказой»
 
Алан Парсонс«Ели много икры и пили много водки»
Алан Парсонс о поездках в Россию, ссоре с Pink Floyd и жизни после смерти
Американского певца R Kelly обвинили в педофилии
Умер кот-звезда фильма «Кладбище домашних животных»
Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»
Вышел трейлер к последнему фильму о Рэмбо
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Мать раскритиковали за желание побаловать детей вредной едой
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Обнаружена новая опасная уязвимость Windows
Все материалы
Ценности
Рита ОраБойцовские петушки
Эта мода пришла из мужских тюрем. Теперь так ходят даже девушки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Купленное в интернет-магазине платье с трудом налезло на голову клиентки
Ferrari показала самый мощный дорожный автомобиль в своей истории
Gucci выступил против запрета абортов рисунком женских органов на одежде
Ким Кардашьян сравнила себя с собакой
Все материалы
Путешествия
«Тут над смертью смеются до колик»
Как россиянин очутился в самом опасном месте планеты и смог выжить
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Конюхов раскрыл сроки продолжения кругосветки на весельной лодке
В бортовом журнале российской авиакомпании нашли молитву
Из Lada сделали дом на колесах
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Все материалы
Из жизни
Лиат и ШираПапа с того света
Он очень хотел стать отцом, но умер. Спустя годы незнакомка осуществила его мечту
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Мужчина заряжал телефон в постели и умер
Мужчина подстрелил любовника вместо медведя
Сотни одичавших коров спасли от бойни
Акула растерзала мужчину на глазах у его жены
Все материалы
Браво, Bravo!
История маленького концепта Lamborghini, предвосхитившего Gallardo
Если бы известные спорткары были среднемоторными
Посмотрите на Nissan GT-R, Toyota Supra и Aston Martin DB11 с двигателем за сиденьями
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Коллекционную пару Aston Martin оценили в России в 762 миллиона рублей
Lada Granta превратили в дом на колесах
Suzuki SX4 обзавелся спецверсией для путешествий
Все материалы
Дом
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Состоятельных россиян задумали переселить на Кипр
Названы лучшие города для оплаты жилья материнским капиталом
В Москве нашли тысячи проблемных квартир
Все материалы