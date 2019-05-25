Дочери Алсу пообещали устроить фантастическую карьеру

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что может устроить к себе дочь Алсу Микеллу Абрамову, если такая просьба поступит от ее родителей. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Я готов ее поддержать, я абсолютно уверен, если Микелла не передумает, то шансы у нее фантастические, она очень талантливая», — отметил Пригожин.

Материалы по теме Победа дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал Певицу обвиняют в накручивании голосов. Первый канал начал проверку

Также он предположил, что Абрамова не стала участвовать в спецвыпуске проекта «Голос. Дети» из-за психологической травмы после скандала. Тем не менее продюсер назвал мудрым решение Первого канала объявить победителями всех финалистов шоу.

24 мая прошел повторный финал «Голоса. Дети» после скандала с накруткой результатов в пользу Микеллы Абрамовой. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями конкурса всех участников финала шоу и пообещал им по миллиону рублей. Абрамовой на заключительном эфире не было.

16 мая компания Group-IB зафиксировала накрутку голосов в пользу Абрамовой, после чего результаты всех участников были аннулированы. В финале 26 апреля дочь певицы Алсу набрала 56,5 процента голосов — такой итог Первый канал счел аномальным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!