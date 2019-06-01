Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

Финалистка вокального шоу «Голос. Дети» на Первом канале Микелла Абрамова передала свой выигрыш в один миллион рублей татарстанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом на благотворительном концерте ко Дню защиты детей «Алсу Дети» сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов, пишет ТАСС.

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", <…> она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

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Фонд создан в 2003 году Владимиром и Мариной Вавиловой в память об их дочери Анжеле, умершей в пятилетнем возрасте от рака. Организация помогает детям из Татарстана с онкологическими заболеваниями .

Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Яна Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей. Первый канал подтвердил, что онлайн-голосование было аномальным, и объявил о проведении проверки, которой занималась компания Group-IB. Специалисты зафиксировали накрутку голосов, после чего результаты финала были аннулированы.

26 мая вышел специальный выпуск шестого сезона шоу. По его итогам всем финалистам вручили по миллиону рублей, Universal Music выразила готовность записать композиции юных музыкантов.

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