Среда обитания
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06:15, 3 апреля 2024Среда обитания

Россиянам назвали эффективные способы укрепить иммунитет

Врач Чистик предупредила, что хронический недосып может навредить иммунитету

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Хронические недосып и усталость могут навредить иммунитету. Эффективные способы укрепить здоровье россиянам назвала врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик, передают «Известия».

Эксперт отметила, что заботиться о себе необходимо в течение всего года. Для профилактики вирусов необходимо соблюдать режим сна и отдыха, так как их нарушение делает организм склонным к заболеваниям. Также следует корректировать дефицит витамином и микроэлементов, правильно питаться, не переохлаждаться и вести активный образ жизни.

Вне зависимости от сезона врач рекомендует следить за уровнем железа, в особенности женщинам с обильными менструациями. Кроме того, на иммунитет влияет витамин D, которого особенно мало в регионах с редкой солнечной погодой. «За иммунитет также отвечает щитовидная железа. Женщинам примерно с 30 лет желательно регулярно проверять щитовидную железу», — добавила Чистик.

Ранее гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева рассказала, как сохранить молодость. По ее словам, ускоренное старение организма запускают постоянные стрессы, недовольство, раздражение и другие негативные эмоции.

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      Александра Качан
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