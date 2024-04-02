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11:26, 2 апреля 2024Забота о себе

Врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость

Фото: Brittani Burns / Unsplash

Избежать старения невозможно, но сохранить цветущий внешний вид подольше может каждый, заявила гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева. В комментарии для «Ленты.ру» врач раскрыла доступные каждому способы сохранить молодость.

По словам Бопхоевой, постоянные стрессы, недовольство, раздражение и другие негативные эмоции являются основным механизмом, запускающим ускоренное старение организма. Стресс вызывает оксидативный стресс, кортизольное ожирение и бессонницу, объяснила она.

Вода, воздух, горы, солнце, деревья, земля, огонь энергетически наполняют человека и способствуют выработке гормона радости серотонина. Довольный и счастливый человек выглядит привлекательнее остальных

Хадишат Бопхоевагинеколог-эндокринолог

Для сохранения молодости важно правильно питаться. Врач уточнила, что нужно не сидеть на строгих диетах, а соблюдать умеренность в употреблении пищи и составлять меню из полезных и разнообразных продуктов. Ожирение же ускоряет старение, приводит к болезням, в том числе к сахарному диабету, гипертонии, воспалению суставов, отметила Бопхоева.

Нужно следить за питьевым режимом. Вода помогает организму регулировать температуру, обмен веществ, транспортировать полезные вещества во все органы. Также следует полноценно высыпаться

Доктор обратила внимание на то, что для сохранения молодости важно восполнять нехватку витаминов и не забывать о физической нагрузке. По словам врача, движение помогает избавляться от стресса, благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также способствует выработке эндорфинов, отвечающих за хорошее настроение.

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Напоследок врач предупредила, что старение ускоряют вредные привычки. Курение, алкоголь, кофемания, сахарная зависимость напрямую способствуют истощению и окислению организма, ухудшают синтез половых гормонов, снижают эффективность иммунитета, подытожила акушер-гинеколог.

Ранее Бопхоева назвала причины раннего климакса. По ее словам, у молодых женщин менопауза может наступить из-за курения, ожирения, наследственности и некоторых заболеваний.

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      Вера Владзиевская
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