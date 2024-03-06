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15:36, 6 марта 2024Забота о себе

Женщинам перечислили причины раннего климакса и его симптомы

Гинеколог Бопхоева: курение и переутомление провоцируют ранний климакс

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

У молодых женщин климакс может наступить из-за вредных привычек, ожирения и некоторых заболеваний, предупредила гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева. Причины и симптомы ранней менопаузы она перечислила в беседе с aif.ru.

Бопхоева отметила, что климакс считается ранним, если начинается в возрасте до 45 лет. Это может произойти из-за врожденных особенностей организма, когда женщина рождается с минимальным запасом фолликулов в яичниках. Также провоцируют его, по словам гинеколога, перенесенные операции по удалению кисты яичников, эндометриозные резекции, а также наличие аутоиммунных заболеваний. Врач подчеркнула, что особенно заметно угнетают функцию женской половой системы такие болезни, как витилиго, псориаз и склеродермия.

Кроме того, Бопхоева рассказала, что климакс может наступить раньше времени из-за образа жизни. Она уточнила, что хронический стресс, переутомление, недосып препятствуют выработке половых гормонов. Такой же эффект, по ее словам, оказывают курение и ожирение.

Гинеколог обратила внимание, что на наступление ранней менопаузы чаще всего указывает задержка менструации на две недели и более. Кроме того, многие женщины замечают снижение либидо, сухость влагалища, негативные перемены во внешности — волосы становятся ломкими, кожа тусклой, а в области живота и талии откладывается лишний вес.

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Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что многие женщины в период менопаузы ощущают приливы — чувство тепла, обычно в верхней части тела. Она объяснила, что этот симптом связан со снижением уровня эстрогена.

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      Екатерина Улитина
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