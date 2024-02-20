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21:01, 20 февраля 2024Забота о себе

Врач объяснила причины появления неприятного симптома менопаузы

Фото: Viacheslav Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Приливы в менопаузу появляются из-за колебания уровня эстрогенов, напрямую связанных с работой нейромедиаторов, объяснила акушер-гинеколог Екатерина Волкова. Причины, по которым в менопаузу возникает этот неприятный симптом, врач объяснила в своем Telegram-канале.

По словам Волковой, большинство женщин узнает о менопаузе по отсутствию менструаций, при этом многие из них сталкиваются с приливами. Врач отметила, что все ощущают этот симптом по-разному.

Приливы могут выглядеть как чувство тепла, особенно в верхней части тела и даже не сопровождаться обильным потоотделением. А могут быть настоящей атакой с потом, жаром и тахикардией

Екатерина Волковаакушер-гинеколог

Акушер-гинеколог уточнила, что возникновение приливов связано с дефицитом эстрогена. Она объяснила, что этот гормон важен для работы нейромедиаторов, с помощью которых информация от тела передает центральной нервной системе. Если эстрогенов нет, то информация передается неправильно. «Вы не перегрелись, а в центре "услышали", что пора охлаждать», — рассказала врач.

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Ранее Волкова назвала пять витаминов для женщин старше 40 лет. Среди прочих она рекомендовала употреблять витамины А и В.

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      Вера Владзиевская
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